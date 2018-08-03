В Ростове реконструкция моста на улице Малиновского обойдется в 2,7 млрд рублей

Власти Ростова-на-Дону потратят на реконструкцию моста на улице Малиновского 2,7 млрд рублей

Проект по реконструкции включает участок, проходящий через железнодорожные пути на улице Малиновского и прилегающей дороги от Факельной до Типографской.

Деньги выделят из регионального и местного бюджетов. Власти рассчитывают начать ремонт в этом году. Работы планируют закончить в 2019 году, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу администрации Ростова-на-Дону.

Реконструкция должна повысить пропускную способность дороги на территории моста.

Как писали Юга.ру, власти Ростова-на-Дону в мае 2017 года планировали разработать проект реконструкции моста на улице Малиновского до конца 2017 года.