В ДТП в Дагестане погибли три человека

Дагестан

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Возле села Инчхе Каякентского района столкнулись две легковушки, погибли три человека

По предварительным данным, авария произошла в 12:00 на трассе «Кавказ».

Столкнулись автомобили Lada Priora и Daewoo Matiz. В результате погибли водители обеих машин и пассажирка иномарки, сообщает «Интерфакс».

Сотрудники ГИБДД МВД по Дагестану устанавливают детали ДТП.

Ранее Юга.ру писали, что 22 июля в Дербентском районе Дагестана произошла автомобильная авария с участием КамАЗа, в которой два человека погибли, пострадали четверо, среди них младенец.

Аварии ДТП
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