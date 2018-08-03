В ДТП в Дагестане погибли три человека
Возле села Инчхе Каякентского района столкнулись две легковушки, погибли три человека
По предварительным данным, авария произошла в 12:00 на трассе «Кавказ».
Столкнулись автомобили Lada Priora и Daewoo Matiz. В результате погибли водители обеих машин и пассажирка иномарки, сообщает «Интерфакс».
Сотрудники ГИБДД МВД по Дагестану устанавливают детали ДТП.
Ранее Юга.ру писали, что 22 июля в Дербентском районе Дагестана произошла автомобильная авария с участием КамАЗа, в которой два человека погибли, пострадали четверо, среди них младенец.
Чем заняться в выходные 4–5 августа
С тех пор они не дают концертов уже пять лет, а фестиваля больше нет
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.