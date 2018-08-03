В Ростове на улице у дома нашли тело женщины
Ростовская область Оксана Васильченко
В Ростове-на-Дону начали проверку по факту обнаружения тела 38-летней женщины
Тело нашли 2 августа в 20:10 у одного из домов в переулке Тепличном. Следователи установили, что признаков насильственной смерти нет. Предполагается, что она покончила жизнь самоубийством.
Устанавливают обстоятельства случившегося. По результатам проверки примут процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.
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