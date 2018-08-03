В совариуме «Сочи Парка» начнутся показательные полеты птиц

Краснодарский край

Распечатать

С 4 августа гости «Сочи Парка» смогут наблюдать за открытыми тренировками ловчих птиц

Для этого специально оборудовали площадку. Совы, ястребы и соколы продемонстрируют гостям парка свои летные навыки. По команде они будут подниматься с насеста в воздух и приземляться на перчатку дрессировщика. Все трюки птицы будут выполнять под руководством профессионального специалиста, сообщили в пресс-службе парка.

«Планируем, что скоро посетители парка смогут под руководством наших сотрудников открыть для себя тайны тренировки птиц», — рассказала управляющая совариумом «Сочи Парка» Тамара Курганская.

Показательные полеты птиц будут проходить ежедневно по несколько раз. Представления продлятся около 30 минут.

Как сообщали Юга.ру, совариум в «Сочи Парке» открыли 1 июля.

Животные Сочи Сочи Парк
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Ростове на улице у дома нашли тело женщины
В России с 3 августа загранпаспорт подорожал в 1,5 раза, регистрация автомобиля — в 3 раза
LiveFest на «Розе Хутор» станет самым высокогорным музыкальным фестивалем с раздельным сбором мусора
Депутаты Госдумы прервут свой отпуск, чтобы провести слушания по пенсионной реформе
В ночь на 5 августа в Краснодаре все же закроют Яблоновский мост
В совариуме «Сочи Парка» начнутся показательные полеты птиц

Лента новостей

Статьи

Что такое агрострахование и почему оно необходимо фермерам?

Статьи

Трекинг к озерам, йога на берегу моря, прогулка по каньону

Чем заняться в выходные 4–5 августа

Статьи

«Напоролись на скрепы». На KUBANA-2013 Bloodhound Gang не пустили на сцену

С тех пор они не дают концертов уже пять лет, а фестиваля больше нет

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале