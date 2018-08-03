В совариуме «Сочи Парка» начнутся показательные полеты птиц

С 4 августа гости «Сочи Парка» смогут наблюдать за открытыми тренировками ловчих птиц

Для этого специально оборудовали площадку. Совы, ястребы и соколы продемонстрируют гостям парка свои летные навыки. По команде они будут подниматься с насеста в воздух и приземляться на перчатку дрессировщика. Все трюки птицы будут выполнять под руководством профессионального специалиста, сообщили в пресс-службе парка.

«Планируем, что скоро посетители парка смогут под руководством наших сотрудников открыть для себя тайны тренировки птиц», — рассказала управляющая совариумом «Сочи Парка» Тамара Курганская.

Показательные полеты птиц будут проходить ежедневно по несколько раз. Представления продлятся около 30 минут.