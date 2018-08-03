У разбившегося на Кубани вертолета не было разрешения на полет
Краснодарский край, Ставропольский край Валерия Дульская
Разбившийся 2 августа возле станицы Новомышастовской вертолет выполнял полет без разрешения
Вертолет Ми-2 летал без разрешения, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.
Как писали Юга.ру, воздушное судно разбилось во время проведения сельхозработ, погиб 49-летний пилот. Появилось видео с места происшествия. Вертолет принадлежал индивидуальному предпринимателю из Ставропольского края.
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