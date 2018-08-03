Краснодарские электросети направили 72 млн рублей на подготовку к зиме

Краснодарский филиал ПАО «Кубаньэнерго» (группа компаний «Россети») продолжает подготовку энергооборудования к осенне-зимнему периоду

Сейчас выполнили более 70% общего объема работ, запланированных ремонтной программой на этот год. Объем финансирования составил около 72 млн рублей. В первом полугодии ремонт выполнили в соответствии с планом, по отдельным видам работ — с превышением показателей, сообщили в пресс-службе компании.

Рабочие отремонтировали основное и вспомогательное оборудование девяти крупных питающих центров в Краснодаре, Горячем Ключе, Динском, Северском районах Кубани, а также в Теучежском и Тахтамукайском районах Адыгеи.

Всего реконструировали 55 воздушных линий электропередачи различного класса напряжения. Там заменили провода, изоляцию и дефектные опоры. Ремонт провели на 100 трансформаторных подстанциях.

Энергетики расчистили 49 га трасс высоковольтных линий от деревьев и кустарников. Это было необходимо для того, чтобы снизить риск падения высокорастущих деревьев на провода.

Все мероприятия ремонтной программы формировали исходя из проведенных осмотров и анализа технологических нарушений. Ремонт проводят комплексным методом. Во время работ специалисты стараются сократить продолжительность ограничения подачи электричества.