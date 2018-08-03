Краснодарские электросети направили 72 млн рублей на подготовку к зиме
Краснодарский филиал ПАО «Кубаньэнерго» (группа компаний «Россети») продолжает подготовку энергооборудования к осенне-зимнему периоду
Читайте также:
Сейчас выполнили более 70% общего объема работ, запланированных ремонтной программой на этот год. Объем финансирования составил около 72 млн рублей. В первом полугодии ремонт выполнили в соответствии с планом, по отдельным видам работ — с превышением показателей, сообщили в пресс-службе компании.
Рабочие отремонтировали основное и вспомогательное оборудование девяти крупных питающих центров в Краснодаре, Горячем Ключе, Динском, Северском районах Кубани, а также в Теучежском и Тахтамукайском районах Адыгеи.
Всего реконструировали 55 воздушных линий электропередачи различного класса напряжения. Там заменили провода, изоляцию и дефектные опоры. Ремонт провели на 100 трансформаторных подстанциях.
Энергетики расчистили 49 га трасс высоковольтных линий от деревьев и кустарников. Это было необходимо для того, чтобы снизить риск падения высокорастущих деревьев на провода.
Все мероприятия ремонтной программы формировали исходя из проведенных осмотров и анализа технологических нарушений. Ремонт проводят комплексным методом. Во время работ специалисты стараются сократить продолжительность ограничения подачи электричества.
Чем заняться в выходные 4–5 августа
С тех пор они не дают концертов уже пять лет, а фестиваля больше нет
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.