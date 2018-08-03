LiveFest на «Розе Хутор» станет самым высокогорным музыкальным фестивалем с раздельным сбором мусора

Краснодарский край

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LiveFest Summer пройдет 11 августа на курорте «Роза Хутор» и станет самым высокогорным музыкальным фестивалем с раздельным сбором мусора

Событие организовано под лозунгом «Музыка на высоте — с природой на "Вы"». Творческая энергия таких музыкантов, как Земфира, Therr Maitz и Pompeya, Дельфин будет использована для привлечения внимания к проблемам сохранения окружающей среды. Артисты и гости фестиваля станут участниками различных экологических инициатив курорта.

Например, на LiveFest Summer будет введена система капшеринга, которая давно функционирует на ведущих европейских фестивалях. Согласно ей, каждый зритель сможет арендовать один небьющийся стакан, оставив залог 100 рублей. В течение фестивального дня его можно обменять на чистый, а в конце вечера — оставить себе как сувенир или вернуть для дальнейшей переработки, получив обратно залог. Напитки в стеклянной таре предлагаться не будут, сообщают организаторы фестиваля.

Кроме того, волонтеры LiveFest Summer помогут организовать раздельный сбор мусора и отправку полезных отходов на переработку. Часть средств от продажи билетов на фестиваль направят на реализацию программы восстановления популяции черноморского лосося.

На LiveFest Summer будут работать две музыкальные площадки. В 13:00 на центральной площади «Розы Хутор» у Ратуши стартует POLDNIK — марафон молодых исполнителей. На сцену выйдут Cloё, Звонкий, Sirotkin, диджеи Groove и M.Hustler. Вход свободный.

В 15:00 на главной сцене на высоте 1600 метров ведущий и диджей Александр Анатольевич официально откроет фестиваль. Зрителей ждут выступления группы «Обе Две», певицы Монеточки, проекта Pompeya, группы Therr Maitz, поэта и музыканта Дельфина, а также Земфиры. Вход по билетам.

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LiveFest на «Розе Хутор» станет самым высокогорным музыкальным фестивалем с раздельным сбором мусора
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