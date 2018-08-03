В Ростове потушили пожар площадью 1200 кв. метров
Ростовская область Валерия Дульская
В Ростове-на-Дону 3 августа сгорел ангар площадью более тысячи кв. метров
Около 10:00 загорелся ангар на улице Менжинского, 2. Предположительно, по данному адресу располагается завод «Ростсельмаш». Почти сразу в МЧС объявили повышенный ранг пожара.
В 11:09 пожарные потушили огонь на площади 1200 кв. метров. К ликвидации привлекли 56 человек личного состава и 18 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.
Пострадавших нет. Причины пожара выясняются.
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