В Ростове потушили пожар площадью 1200 кв. метров

В Ростове-на-Дону 3 августа сгорел ангар площадью более тысячи кв. метров

Около 10:00 загорелся ангар на улице Менжинского, 2. Предположительно, по данному адресу располагается завод «Ростсельмаш». Почти сразу в МЧС объявили повышенный ранг пожара.

В 11:09 пожарные потушили огонь на площади 1200 кв. метров. К ликвидации привлекли 56 человек личного состава и 18 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Пострадавших нет. Причины пожара выясняются.