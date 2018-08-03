Правительство выделит более 1 млрд рублей на создание новых мест в школах. Часть денег получит Краснодарский край

Краснодарский край, Северная Осетия, Вся Россия

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Правительство России на заседании 3 августа рассмотрит вопрос о выделении денег регионам по ряду направлений

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В материалах к совещанию говорится, что кабмин обсудит вопрос о выделении денег для создания новых мест в общеобразовательных школах Краснодарского края, Костромской и Саратовской областях. На эти цели планируют выделить 1,01 млрд рублей.

Также предлагают выделить 441,7 млн рублей на строительство детских садов в Северной Осетии.

В правительстве намерены направить 30,6 млрд рублей на поощрение регионов, которые обеспечили максимальный прирост поступлений по налогу на прибыль организаций в федеральный бюджет в 2017 году. Отмечается, что это создаст стимулы в регионах к наращиванию собственного экономического и налогового потенциала, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Бюджет Деньги Детские сады Правительство Школа
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