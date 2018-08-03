В Анапе восемь детей-сирот получили квартиры

В Анапе детям-сиротам вручили восемь ключей от квартир

Торжественная церемония прошла во дворе новостройки на улице Рождественской. Туда скоро переедут новоселы. Собственникам застройщик передает квартиры с отделкой.

«Сейчас мы вручили восемь ключей от квартир детям-сиротам. До конца года еще 11 человек станут новоселами», — сказал глава курорта Юрий Поляков.

Квартиры выдают по государственной краевой программе «Дети Кубани». Поляков отметил, что немало зависит от позиции застройщика. По его словам, некоторые предприниматели идут навстречу муниципалитету, продавая квартиры не по рыночной цене, а по стоимости, установленной социальной нормой. На 33 кв. метра приходится более 1,2 млн рублей.

Глава курорта поднялся в одну из квартир. Его пригласили на чаепитие, сообщает пресс-служба администрации Анапы.