В Сочи в ДТП пострадал 10-летний велосипедист
Краснодарский край Маша Волобуева
В Сочи рядом с поселком Лоо 2 августа в аварии пострадал ребенок
Авария произошла в 15:50 на участке трассы А147 Джубга — Сочи
«По предварительным данным водитель, управляя автомобилем, ГАЗ-3110, допустил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, переезжающего проезжую часть дороги по ходу движения транспортных средств», — сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи.
Ребенок был госпитализирован с места аварии.
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