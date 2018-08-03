В Сочи в ДТП пострадал 10-летний велосипедист

В Сочи рядом с поселком Лоо 2 августа в аварии пострадал ребенок

Авария произошла в 15:50 на участке трассы А147 Джубга — Сочи «По предварительным данным водитель, управляя автомобилем, ГАЗ-3110, допустил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, переезжающего проезжую часть дороги по ходу движения транспортных средств», — сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи. Ребенок был госпитализирован с места аварии.