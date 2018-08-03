МЧС предупредило о возможных ураганах на Кубани, Ставрополье, в Крыму и Ростовской области
Краснодарский край, Северная Осетия, Ставропольский край, Ростовская область, Крым Маша Волобуева
МЧС России предупредило о возможных ураганах и шквалах по всей стране в ближайший месяц
По данным Центра «Антистихия», наиболее вероятно появление шквалов и ураганов в Хабаровском, Камчатском и Приморском краях, а также в Амурской, Сахалинской области и Еврейской АО.
Также непогода возможна в Краснодарском крае, Республике Крым, Волгоградской и Ростовской областях, Ставропольском крае, Северной Осетии и центральной России, сообщает RT.
Как сообщали Юга.ру, исследование австралийских ученых показало, что в мире к 2080 году увеличится количество летальных исходов от аномальной жары.
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