Разбившийся на Кубани вертолет принадлежал ставропольскому предпринимателю

Краснодарский край

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Вертолет Ми-2, разбившийся 2 августа на Кубани, принадлежал предпринимателю из Ставропольского края

Следователи опрашивают сотрудников хозяйства агрокомплекса «Родина», которому оказывались услуги по орошению полей. 

«49-летний пилот был жителем Ставропольского края. Вертолет принадлежал индивидуальному предпринимателю из Ставропольского края», — сообщает пресс-служба Южного СУТ России.

Как писали Юга.ру, вертолет разбился во время проведения работ возле станицы Новомышастовской. Позже появилось видео с места происшествия.

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