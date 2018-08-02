Разбившийся на Кубани вертолет принадлежал ставропольскому предпринимателю
Краснодарский край Валерия Дульская
Вертолет Ми-2, разбившийся 2 августа на Кубани, принадлежал предпринимателю из Ставропольского края
Следователи опрашивают сотрудников хозяйства агрокомплекса «Родина», которому оказывались услуги по орошению полей.
«49-летний пилот был жителем Ставропольского края. Вертолет принадлежал индивидуальному предпринимателю из Ставропольского края», — сообщает пресс-служба Южного СУТ России.
Как писали Юга.ру, вертолет разбился во время проведения работ возле станицы Новомышастовской. Позже появилось видео с места происшествия.
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