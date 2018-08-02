На Ставрополье мужчину посадили на 13 лет за изнасилование десятилетней девочки

Ставропольский край

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В Ставропольском крае суд вынес приговор 49-летнему жителю села Александровского, которого признали виновным в изнасиловании десятилетней девочки

Районный суд признал мужчину виновным по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ «Совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет».

По версии следствия, днем 17 августа 2017 года местный житель на улице встретил десятилетнюю девочку. Он пообещал помочь ей с учебой и заманил к себе домой. Там он изнасиловал ребенка.

Мужчину приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Ранее Юга.ру писали, что 25 июня в отношении 46-летнего жителя Ставрополя завели уголовное дело об изнасиловании семилетнего ребенка. 

Изнасилование Преступления против детей Следственный комитет Ставрополь
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