На Ставрополье мужчину посадили на 13 лет за изнасилование десятилетней девочки

В Ставропольском крае суд вынес приговор 49-летнему жителю села Александровского, которого признали виновным в изнасиловании десятилетней девочки

Районный суд признал мужчину виновным по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ «Совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет».

По версии следствия, днем 17 августа 2017 года местный житель на улице встретил десятилетнюю девочку. Он пообещал помочь ей с учебой и заманил к себе домой. Там он изнасиловал ребенка.

Мужчину приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.