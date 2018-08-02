Ученые: К 2080 году увеличится число смертей от аномальной жары

Исследование австралийских ученых показало, что в будущем увеличится количество летальных исходов от аномальной жары

Группа ученых из австралийского университета разработала математическую модель, позволяющую спрогнозировать количество жертв аномальной жары с 2031 года по 2080 год. В исследовании ученые использовали информацию о смертности и погодных условиях прошлых лет. Результаты опубликовали на сайте пресс-службы университета.

Во время работы ученые выяснили, что повышение смертности в прошлом было связано с тепловыми волнами. Также имели значение регулярность возникновения парниковых газов и уровень готовности исследуемых регионов, плотность населения.

Результаты исследования показали, что в будущем аномальные температуры продолжат расти и повлекут увеличение летальных исходов. Из-за изменений климата в будущем будет погибать все больше людей, особенно в тропических и субтропических странах.

Ученые считают, что есть несколько способов уменьшить смертность из-за изменения климата. В первую очередь, нужно повышать качество медицинских услуг и распространять соответствующую информацию.

Как сообщали Юга.ру, в июле Краснодарском крае объявляли несколько штормовых предупреждений. В регионе несколько дней держалась аномальная жара, после этого прошел шквалистый ливень.

Также метеорологи прогнозировали на Кубани в первой половине недели ливни и жару.

По данным МЧС по Краснодарскому краю, 2 августа местами ожидается кратковременный дождь и гроза. Днем температура достигнет 30-35 °С, местами — 37 °С.

В связи с неустойчивой погодой, аномально высокими температурами и проливными дождями, МЧС рекомендует жителям воздержаться от длительного пребывания на улице.

Аномальная жара может вызвать обострение заболеваний. Риску наиболее подвержены пожилые, дети, а также люди, принимающие определенные группы лекарств. Вредно находиться под прямым воздействием солнечных лучей и в транспорте из-за возможного теплового удара.

При появлении общей усталости, головной боли, нарушении сознания, покраснении или побледнении лица необходимо пить воду, принять горизонтальное положение, а также принять прохладный душ.