На Дону по факту ДТП с шестью погибшими возбудили уголовное дело

Ростовская область

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В Ростовской области по факту аварии с участием грузовика и микроавтобуса возбудили уголовное дело

Дело возбудили по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть шести человек). Сейчас ведется расследование, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Как сообщали Юга.ру, ДТП случилось на 791-м км трассы М4 «Дон». Водитель КамАЗа из-за технической неисправности съехал на обочину и остановился. Водитель микроавтобуса Volkswagen Transporter врезался в грузовик. В результате аварии погибли шесть человек и еще двое пострадали. 

Аварии ДТП Прокуратура
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