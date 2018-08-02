На Дону по факту ДТП с шестью погибшими возбудили уголовное дело
Ростовская область Оксана Васильченко
В Ростовской области по факту аварии с участием грузовика и микроавтобуса возбудили уголовное дело
Дело возбудили по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть шести человек). Сейчас ведется расследование, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.
Как сообщали Юга.ру, ДТП случилось на 791-м км трассы М4 «Дон». Водитель КамАЗа из-за технической неисправности съехал на обочину и остановился. Водитель микроавтобуса Volkswagen Transporter врезался в грузовик. В результате аварии погибли шесть человек и еще двое пострадали.
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