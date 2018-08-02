На Дону по факту ДТП с шестью погибшими возбудили уголовное дело

В Ростовской области по факту аварии с участием грузовика и микроавтобуса возбудили уголовное дело

Дело возбудили по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть шести человек). Сейчас ведется расследование, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.