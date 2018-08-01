Стали известны подробности дорожного картеля на 17 млрд рублей в Дагестане

Дагестан

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В Дагестане возбуждено уголовное дело об ограничении конкуренции после выявления картеля в сфере дорожного строительства

По делу проходят ООО «Дорстройотряд-99», НПО «Дормост», «Бурбау», ИПТС — «Транспроект» и АО «Мостоотряд-99».

«Установлено, что представители компаний заключили и реализовали между собой ограничивающее конкуренцию соглашение. Это позволило минимально снижать цену госконтрактов, чем систематически искусственным путем обеспечивали победу своих организаций в электронных аукционах», — сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Таким образом, с августа 2016 по июнь 2018 года указанные лица незаконно получили более 17 млрд рублей.

Дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 178 УК РФ (Ограничение конкуренции).

Как сообщали Юга.ру, картельный сговор был выявлен в ходе проверок рабочей группы центрального аппарата ФАС, прибывшей в Дагестан по приглашению врио главы республики Владимира Васильва.

Также во время работы сотрудников службы в Дагестане был выявлен еще один крупный картель — в сфере медицины. К нему оказался причастен экс-министр здравоохранения республики Танка Ибрагимов.

Общая сумма похищенного составила более 25 млрд рублей.

Коррупция Ремонт дорог ФАС
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