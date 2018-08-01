В Сочи в День ВДВ не будут отключать фонтаны

В Сочи в День Воздушно-десантных войск, который в России отмечают 2 августа, не собираются отключать городские фонтаны

«Фонтаны в городе на время праздника отключать не планируется», — заявили в пресс-службе мэрии курорта. Утром 2 августа у памятника погибшим в локальных конфликтах на Цветном бульваре состоится торжественный митинг. Десантники, ветераны и школьники возложат цветы и венки к памятному знаку, а также почтут минутой молчания погибших.