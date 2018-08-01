В августе к Земле приблизится комета «Невероятный Халк»

Комета «Невероятный Халк» 7 августа сблизится с Землей на минимальное расстояние

«Комету открыли в 2017 году. Официальное ее название Panstar 2017.F3. Она сейчас летит к Солнцу и 7 августа будет на максимально близком расстоянии к Земле — 3-4 угловые минуты. Ядро кометы маленькое, но ее газопылевое окружение — достаточно большое», — рассказал порталу Юга.ру заведующий астрофизической обсерваторией КубГУ Александр Иванов.

По его словам, диаметр кометы составляет 260-280 тыс. км. Ее можно будет увидеть через телескопы. Сейчас астрономы отмечают рост кометного блеска.

Иванов пояснил, что небесное явление никак не скажется ни на самочувствии людей, ни на экологии.

Уточняется, что размеры газопылевого облака кометы в два раза больше Юпитера — самой большой планеты Солнечной системы. Из-за размера она получила неофициальное название «Невероятный Халк». У кометы будет отсутствовать «хвост», сообщает «Интерфакс».