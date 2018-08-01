В Калининском районе нашли 14 тыс. бутылок с поддельным алкоголем

В станице Старовеличковской Калининского района сотрудники ФСБ нашли склад с контрафактным алкоголем

В помещениях обнаружили автоматизированную секционную линию розлива алкоголя, 8,9 тыс. бутылок готовой продукции — водку «Царская Охота "Платинум"», маркированную надписью «не является акцизной маркой, а также федеральной специальной маркой», и рулон с указанными марками, более 5 тыс. бутылок коньяка «Лезгинка» с поддельными федеральными специальными марками. Также оперативники нашли этикетки, контрэтикетки, крышки, упаковочный материал, 40 тыс. пустых бутылок, сообщает пресс-служба УФСБ по Краснодарскому краю.

Образцы алкоголя и марок направили на экспертизу. Сотрудники ФСБ устанавливают причастных к незаконному производству контрафактного алкоголя.