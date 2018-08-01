В Адыгее пройдет региональный музыкальный фестиваль «РОК-ВечеРОК»

В парке поселка Тульского Майкопского района Адыгеи 4 августа состоится восьмой региональный фестиваль музыки «РОК-ВечеРОК»

В конкурсе примут участие коллективы и отдельные исполнители из Адыгеи и Краснодарского края. Уже заявились группы «Орион» и «Memory Full» из Майкопа, «Адмирал» из поселка Афипского и «Легкий дискомфорт» из станицы Отрадной.

«Члены жюри будут оценивать художественную ценность музыкального произведения — текст, аранжировку, технику владения инструментом каждого участника группы в отдельности и коллектива в целом, умение работать на сцене, подачу композиции, внешний вид, соответствие образу», — пояснили в Центре народной культуры Майкопского района.

По итогам конкурса определят победителей в пяти номинациях: «Серебряные струны», «Барабанные палочки», «Золотой голос», «Честь и достоинство», «За сохранение и развитие рок-музыки».

В качестве приглашенного гостя на фестивале выступит эстрадный ансамбль Государственной филармонии Адыгеи «Оштен».