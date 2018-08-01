МИД РФ: Погибшие журналисты приехали в ЦАР по туристической визе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 1 августа заявила, что погибшие накануне журналисты приехали в Африку в качестве туристов

Завершилось опознание тел погибших в Центральноафриканской Республике. Оно осложнялось тем, что у журналистов не было при себе паспортов, только пресс-карты.

«У погибших были туристические визы. Пока нет понимания, как они там оказались, кто несет ответственность за их пребывание в ЦАР», — сообщила Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

Выживший водитель автомобиля, на котором ехали журналисты, во время допроса рассказал, что остановился перед импровизированной баррикадой, в это время с обочины открыли огонь по машине. Россиян могли убить боевики мусульманского повстанческого движения «Селека», передает ТАСС радиосообщение в ЦАР со ссылкой на источники во властных структурах.

Как сообщали Юга.ру, 31 июля в ЦАР были убиты три человека из России с пресс-картами: журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев, которые снимали в ЦАР документальный проект о работе ЧВК «Вагнера». Их тела были найдены со множеством пулевых ранений рядом с брошенным автомобилем на дороге к северу от Сибю в префектуре Кемо.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства.