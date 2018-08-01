В Адыгее отмечают двадцатилетие репатриации адыгов

В Адыгее 1 августа пройдут праздничные мероприятия в честь Дня репатриантов

Официально этот праздник ввели в 1998 году. Эта дата связана с вооруженным конфликтом в Югославии и переселением из Косово черкесов. Первые 23 адыгейские семьи вернулись на этническую родину 1 августа 1998 года. За 20 лет в Адыгею переехали около 2 тыс. соотечественников из Турции, Иордании, Израиля, других стран, в том числе около 800 человек из Сирии.

В честь 20-летия возвращения адыгов на историческую родину организуют торжественное собрание и концерт. Мероприятия начнутся 1 августа в 18:00 на площади Единения и Согласия в Майкопе.

В Картинной галерее откроют художественную экспозицию «Кавказская диаспора», в юношеской библиотеке — книжную выставку «Зов Родины все сильнее». Также подведут итоги республиканского конкурса СМИ «На земле предков. Между прошлым и будущим». В Майкопе, аулах Мафэхабль и Панахес семьи репатриантов поздравят с новорожденными.

«Мы рады тому, что земляки возвращаются на историческую родину, направляют свои знания и умения на процветание Адыгеи. Такая солидарность очень важна не только для адыгов республики, но и для тех, кто за рубежом. Это большая помощь в их стремлении поддерживать тесные связи с исторической родиной, поддержка в сохранении этноса, культурно-исторического наследия», — сказал глава республики Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи подчеркнул, что руководство республики и дальше будет уделять внимание работе по приему и обустройству соотечественников. В Адыгее продолжают обустраивать аул Мафэхабль, где живут адыги — переселенцы из разных стран.

Как сообщали Юга, в этом году в Мафэхабле завершили строительство водопровода. В ближайшее время начнут работы по газификации аула.