На ул. Седина в Краснодаре почти на месяц ограничат движение

С 1 августа в районе пересечения улиц Седина и Ленина в Краснодаре будет ограничено движение для транспорта и пешеходов

Ограничение коснется участка Седина от дома № 51/1, где недавно был сдан новый 16-этажный дом, до дома № 40. Там будут строить сети теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

«Ограничение движения транспортных средств будет поочередным — сначала по крайней левой, а затем — по крайней правой полосам. Разрытие коснется и части тротуара, по которому будет ограничено движение пешеходов», — сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Работы должны продлиться до 28 августа, сообщили в пресс-службе мэрии города.