СКР завел дело из-за убийства российских журналистов в Центральноафриканской Республике

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства троих российских журналистов в Центральноафриканской Республике

«В Центральноафриканской Республике найдены тела трех человек, предположительно, российских журналистов — Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.105 УК РФ (Убийство)», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В СКР добавили, что рамках дела будут «проведены следственные действия, в том числе направлены запросы о правовой помощи». Кроме того, ведомство готово оказать помощь в расследовании правоохранителям ЦАР.

Как сообщали Юга.ру, журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев снимали в ЦАР документальный проект о работе ЧВК «Вагнер» для «Центра управления расследованиями» Михаила Ходорковского.

Их убили в 23 км от города Сибут. По предварительным данным, убийство было совершено с целью ограбления.