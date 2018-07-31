На границе Кабардино-Балкарии у жителя Чечни нашли почти 20 кг гашиша

На границе Кабардино-Балкарской республики 29 июля остановили машину с гашишем на 30 млн рублей

На контрольно-пропускном посту «Урух» задержали 31-летнего жителя Чечни. Он вместе с женой и ребенком ехал в Волгоград. Во время осмотра автомобиля полицейские нашли и изъяли более 19,5 кг гашиша. Наркотик перевозили в салоне машины.

Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 228 УК РФ (Незаконная перевозка наркотических средств в особо крупном размере). Мужчине грозит от 10 до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Кабардино-Балкарской Республики.