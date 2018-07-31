На Кубани будут судить 73-летнего мужчину за участие в экстремистской организации

В суд направили уголовное дело в отношении 73-летнего жителя Староминского района, которого обвиняют в участии в экстремистской организации

По данным следствия, в сентябре 2017 года мужчина написал письмо главе администрации Староминского района и попросил разрешение на строительство бани в поселке Рассвет. В документе были высказывания, указывающие на то, что пенсионер состоит в экстремистской организации, запрещенной в России Московским областным судом в апреле 2011 года.

Ленинградский следственный отдел возбудил уголовное дело по ч.2 ст. 282.2 УК РФ (Участие в экстремистской организации). Материалы направили в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По информации сайта судебных и нормативных актов РФ, в апреле 2011 года Московский областной суд запретил деятельность межрегионального общественного объединения «Духовно-Родовая Держава Русь».