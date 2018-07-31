Новый Volkswagen Touareg стал доступен для покупки в КЛЮЧАВТО

В официальных дилерских центрах Volkswagen КЛЮЧАВТО и КЛЮЧАВТО Аэропорт в Краснодаре стал доступен для покупки новый Volkswagen Touareg

В автоцентрах на ул. Дзержинского, 231/1 и ул. Крылатая, 12/1 можно протестировать флагманскую модель немецкой марки третьего поколения и оценить изменения в автомобиле.

Для Volkswagen Touareg разработаны новые варианты комплектации: Respect, Status и R-Line. Также можно выбрать комплектацию в сочетании с одним из пяти вариантов окраски кузова. Предлагаемое дополнительное оборудование включает инновационные системы управления динамикой, вспомогательные системы для водителя и информационно-развлекательные опции.

Новый Touareg стал первой моделью Volkswagen, которую оснастили ассистентом проезда перекрестков. Принцип его работы аналогичен ассистенту выезда с парковки Rear Traffic Alert с той разницей, что контролируется расстояние спереди, а не позади автомобиля. Впервые установлена и система всесторонней превентивной защиты водителя и пассажиров. Теперь все имеющиеся средства безопасности — от натяжения ремней безопасности до поднятия боковых стекол — срабатывают автоматически при определении вероятности удара слева или справа.

Также среди особенностей оснащения Touareg — светодиодные матричные фары IQ. Light, подруливающая задняя ось, активные стабилизаторы, пневмоподвеска с электронной регулировкой клиренса и жесткости, система ночного видения Night Vision, кокпит Innovision, цифровая приборная панель, навигационная система Discover Premium с 15-дюймовым дисплеем, адаптивная подвеска DCC, система Dynamic Light Assist для матричных LED фар. Автомобиль оснащен восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом 4MOTION, на выбор предлагаются двигатели TSI 249 л/с, TSI V6 340 л/с и TDI V6 249 л/с.

«Новый Volkswagen Touareg стал еще более гармоничным и комфортным как для водителя, так и для пассажиров. Его внешний вид привлекает внимание с первого взгляда, а расширенный набор опций, комплектации и дополнительное оборудование открывают новые направления для путешествий. Элегантность модели прослеживается в отдельных элементах дизайна интерьера, что позволяет сделать черты отличительными, а сам автомобиль узнаваемым даже издалека. Нельзя пропустить и технические характеристики Volkswagen Touareg: мощный полный привод в сочетании с не менее мощным двигателем позволяют преодолевать самые сложные маршруты с комфортом и удовольствием», — отметили в пресс-службе КЛЮЧАВТО.