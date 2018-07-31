В Пятигорске задержали иностранца, который привез на курорт 800 граммов героина

В Ставропольском крае полицейские задержали мужчину, подозреваемого в незаконном сбыте наркотических веществ

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД по Пятигорску совместно с представителями регионального управления ФСБ установили, что на территорию курорта приехал гражданин страны ближнего зарубежья, который собирается заняться сбытом наркотиков.

Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции. При личном досмотре в его кармане нашли около 13 граммов серого вещества. При обыске места временного проживания мужчины полицейские обнаружили около 750 граммов порошкообразного вещества, весы и приспособления для расфасовки. Позже оперативники нашли 28 тайников с наркотиками.

Все изъятые вещества отправили на экспертизу, которая показала, что это героин общей массой более 800 граммов.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотических веществ в крупном размере).