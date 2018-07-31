На трех улицах Ростова до середины октября ограничат движение
Ростовская область Мария Строителева
До октября в Ростове-на-Дону ограничат движение на проспекте Шолохова, улицах 1-й Конной Армии и 14-й линии
В администрации города сообщили, что с 20 августа по 15 октября в Ростове ограничат движение по правой полосе улицы 1-й Конной Армии, на участке от Текучева до площади Комбайностроителей; на проспекте Шолохова, от 14-й линии до площади Энергетиков; на 14-й линии, от Шолохова до Текучева.
Ограничения связаны со строительством кабельной линии к жилому дому.
Как писали Юга.ру, в Ростове на шесть недель закроют движение по трем центральным улицам.
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