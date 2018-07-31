Жителя Адыгеи осудили за ложное обвинение сотрудника ДПС в краже 475 тыс. рублей

Теучежский районный суд Адыгеи вынес приговор жителю села Красного, обвиняемого в заведомо ложном доносе на заместителя командира роты ДПС

Мужчина сообщил на телефон доверия дежурной части МВД, что сотрудники ДПС остановили машину, в которой он был пассажиром, забрали водителя и деньги из салона. Сумма ущерба составила 475 тыс. рублей.

В суде установили, что в ночь с 3 на 4 января возле аула Тугургой полицейские остановили автомобиль, за рулем которого был пьяный водитель. На него составили протокол за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

«Действуя из чувства солидарности к товарищу, мужчина решил обвинить полицейского, заведомо зная о несовершении им противоправных действий», — прокомментировали в пресс-службе Теучежского районного суда.

На судебном заседании обвиняемый полностью признал вину. Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 306 УК РФ (Заведомо ложный донос в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления) и приговорил к штрафу в размере 100 тыс. рублей с рассрочкой выплаты штрафа на 16 месяцев.