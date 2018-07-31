В Северной Осетии ищут 23-летнего парня, пропавшего на границе с Грузией

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Владикавказу разыскивают без вести пропавшего 23-летнего Махмуда Алилова

16 июля 2018 года молодой человек на машине Mercedes-Benz выехал из Махачкалы на КПП «Верхний Ларс», чтобы проводить друзей, которые отправлялись в Грузию, но так и не вернулся домой. Его местонахождение до сих пор не известно.

Приметы разыскиваемого: рост 170-180 см, плотное телосложение, темные волосы. Был одет в серую спортивную мастерку Nike, черные спортивные штаны, черную футболку и черные кроссовки, передает пресс-служба ГУ МВД РФ по Северной Осетии.

Всех, у кого есть какая-либо информация о местонахождении Махмуда Алилова, просят сообщить по телефонам 8 (8672) 59-69-00 или 102.