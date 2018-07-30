Три человека погибли в ДТП с участием микроавтобуса с рабочими и КамАЗа под Ростовом

В ДТП в Аксайском районе Ростовской области погибли три человека, еще шестеро пострадали

Авария произошла на 11-м километре автодороги Ростов-на-Дону — Волгодонск.

«По предварительным данным, водитель КамАза допустил столкновение с микроавтобусом "Фольксваген", который перевозил рабочих с полей. В результате три человека погибли, шесть получили травмы», — цитирует «Интерфакс» источника в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Все пострадавшие и погибшие находились в микроавтобусе. Обстоятельства ДТП уточняются.