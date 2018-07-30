В Майкопе при столкновении с грузовиком погиб водитель «Жигулей»
Адыгея Маша Томилина
В Майкопе 30 июля произошло ДТП, в результате которого погиб местный житель
Авария случилась около 16:00 на пересечении улиц Хакурате и Маркса.
При столкновении КамАЗа и «Жигулей» скончался водитель легковушки, эту информацию подтвердили в ГУ МЧС по Адыгее, сотрудники которого принимали участие в ликвидации последствий ДТП.
На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, выясняют обстоятельства происшествия. Движение на этом участке дороге затруднено, сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее.
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