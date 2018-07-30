В Ставрополе в новом храме Святого князя Владимира прошла первая служба

В Ставрополе в новом храме Святого равноапостольного князя Владимира начали проводить богослужения

Его построили в районе «Перспективный». С предложением возвести новый храм выступила Ставропольская епархия. С финансированием проекта помог генеральный директор группы компаний «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов.

В 2016 году компания купила 1,5 га земли, подключила электричество, воду, другие сети. Затем приступили к строительству здания. В декабре 2017 года на храме установили золотые купола и звонницу с колоколами. Их отливали по специальному заказу в Подмосковье. На некоторых из колоколов указаны имена благотворителей, сообщили в пресс-службе компании «ЮгСтройИнвест».

Первое богослужение провели в честь 1030-летия Крещения Руси. Службу вел митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. На литургии присутствовали депутаты Госдумы РФ Михаил Кузьмин и Елена Бондаренко, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, глава Ставрополя Андрей Джатдоев, гендиректор «ЮгСтройИнвеста» Юрий Иванов, его семья, сотрудники компании, а также казаки и горожане.

Митрополит Кирилл поздравил всех с праздником. Он отметил, насколько важно было крещение Руси.

«Отдельная благодарность за этот храм благотворителю Юрию Иванову, его семье и сотрудникам компании "ЮгСтройИнвест". Незадолго до праздника храму присвоили статус собора. Юрий Иванович назначен его почетным ктитором [основателем — прим. Юга.ру]», — сказал митрополит.

За заслуги и поддержку, оказываемую церкви, гендиректор компании получил епархиальную медаль «Ставропольский крест» II степени.

Иванов рассказал, что к концу года строительные работы завершат полностью. В 2019 году художники начнут расписывать внутренние стены и свод.