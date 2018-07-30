Сочинские байкеры планируют установить памятник автору мотоцикла Иж

Мемориал советскому инженеру и конструктору Петру Можарову, автору знаменитой марки мотоциклов, собираются установить байкеры в Сочи

«Сейчас мотолюбители сочинского и ижевского клубов заняты поиском места для монумента и согласованием его установки. Также открыт сбор средств для возведения памятника», — рассказали в пресс-службе мэрии курорта.

Советский инженер Можаров в 1930 году разработал и запустил в серийное производство первые отечественные мотоциклы. В 1934-м конструктор умер во время отпуска в Сочи. Долгое время место его захоронения было неизвестно. В 2015 году жительница Сочи обнаружила могилу Можарова. С тех пор байкеры курорта и других городов ухаживают за могилой конструктора.