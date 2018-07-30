В лобовом ДТП в Сочи погибли два человека

Возле Лазаревского 30 июля произошло ДТП, в результате которого погибли два человека

В 13:10 на трассе Джубга — Сочи 55-летний водитель Hyundai выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем Lada Priora под управлением 48-летнего водителя, сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД по краю.

В результате лобового столкновения оба водителя погибли на месте происшествия. Обстоятельства ДТП уточняются.