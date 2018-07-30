Долги населения Кубани за газ за месяц уменьшились на 10%

В Краснодарском крае долги населения за газ в июне сократились на 106 млн рублей, или на 10%

Сейчас просроченная дебиторская задолженность жителей Кубани составляет 1 млрд 51 млн рублей. Отмечается, что это один из самых высоких показателей в России.

В Сочи долги удалось снизить на 12 млн рублей. На курорте задолженность самая высокая по краю. Она составляет более 170 млн рублей. В Армавире задолженность сократилась на 6,8 млн рублей. Сейчас в этом городе долг превышает 77 млн рублей. В Новороссийске долг сократили на 4,7 млн рублей — до 69 млн рублей, в Крымском районе — на 4,2 млн рублей, до 30 млн рублей, сообщили в пресс-службе компании «Газпром межрегионгаз Краснодар».

В компании пояснили, что одним из средств борьбы с регулярными неплатежами является отключение газа у абонентов. Сейчас на Кубани количество отключенных от газа абонентов составляет около 4 тыс. человек. Больше всего должников, у которых отключили газ, живет в Сочи (341 человек), в Крымском (252 человека) и Абинском районах (207 человека).

Перед тем как отключить газоснабжение, должнику отправляют официальные уведомления. Основанием для приостановления поставки газа является неполная оплата или ее отсутствие более двух расчетных месяцев подряд. При этом ответственность с абонента не снимается, если он не живет по адресу, не хочет или отказывается получать заказное письмо.

Чтобы вернуть газ, граждане должны не только погасить долги, но и оплатить работы по отключению и подключению. Уточняется, что стоимость может превышать долг и нередко составляет десятки тысяч рублей.

По обращениям «Газпром межрегионгаз Краснодар» с начала года суды вынесли в отношении должников более 12 тыс. решений. По ним взыскали 267 млн рублей.

Жителям напоминают, что несвоевременная оплата долга влечет дополнительные расходы абонента на оплату госпошлины. По совершению исполнительных действий 7% от суммы долга возмещают федеральному бюджету.