Владельцы карты «Билайн» из Краснодарского края смогут оплачивать покупки через Samsung Pay

Жителям Краснодарского края, которые пользуются картой «Билайн», стала доступна возможность оплаты покупок с помощью сервиса Samsung Pay

Сервис позволяет совершать платежи безопасным и комфортным способом в любом месте по всему миру, где принимают платежные карты.

Samsung Pay, помимо технологии бесконтактных платежей NFC, поддерживает собственную технологию Samsung MST, с помощью которой можно совершать покупки устройством Samsung, включая Samsung Gear S3, не только на терминалах с возможностью бесконтактной оплаты, но и там, где принимают только карты с чипом или магнитной полосой.

На совершение покупки c Samsung Pay потребуется несколько секунд. Для этого достаточно провести снизу вверх по экрану смартфона Samsung Galaxy, авторизоваться по отпечатку пальца, радужке глаза или ПИН-коду приложения, приложить устройство к платежному терминалу и получить чек. Samsung Pay также позволяет оплачивать покупки в интернете в любом браузере и в мобильных приложениях, где доступна кнопка «Оплатить Samsung Pay».

Чтобы начать использовать сервис, нужно отсканировать карту «Билайн» с помощью камеры смартфона или ввести ее данные вручную, указать код, полученный в СМС от «Билайн», и добавить подпись на экране приложения Samsung Pay.

Samsung Pay обеспечивает дополнительную защиту платежных операций по карте: реальный номер карты заменяется на специальный цифровой код — токен, генерируемый случайным образом; обязательная авторизация по отпечатку пальца, радужке глаза или ПИН-коду приложения для каждой покупки; встроенная система безопасности Samsung KNOX обеспечивает сохранность данных и отсутствие доступа к ним из операционной системы устройства.

Карта «Билайн» Mastercard World позволяет оплачивать любые покупки по всему миру, накапливать бонусы — до 15% от суммы покупки, а затем тратить эти бонусы на оплату услуг «Билайн» и получать дополнительные скидки на товары партнеров. При оплате покупок в валюте обмен происходит по курсу Центробанка.

Подробности о сервисе Samsung Pay и совместимых устройствах можно найти на сайте компании Samsung.