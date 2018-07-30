В горах Кабардино-Балкарии нашли тело пропавшего туриста

Тело жителя Санкт-Петербурга, пропавшего 28 июля, обнаружили в Черекском районе

Тело нашли 30 июля на высоте 1,8 тыс. метров в ущелье Дых-Суу.

На место происшествия в 10:30 выдвинулись 14 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда. Из-за крутых склонов до 60° и опасности камнепада эвакуация тела погибшего вызывает затруднения.

Родственникам погибшего оказывают психологическую помощь, сообщило ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.

Как писали Юга.ру, 28 июля турист из Санкт-Петербурга пропал в Черекском районе, для его поисков задействовали вертолет.