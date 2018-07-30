КЛЮЧАВТО составил топ популярных в СКФО подержанных автомобильных брендов

Автохолдинг КЛЮЧАВТО составил рейтинг популярных автомобильных брендов по итогам пяти месяцев 2018 года на Северном Кавказе по данным направления КЛЮЧАВТО-Select

По данным компании, у автовладельцев Северного Кавказа востребованы подержанные автомобили отечественной марки LADA. Именно штучный объем продаж в двух городах присутствия площадок КЛЮЧАВТО-Select в Северо-Кавказском федеральном округе– Ставрополе и Минеральных Водах показал лидирующий результат бренда — 284 штуки.

Далее в рейтинге расположились корейские иномарки Hyundai, KIA и японский бренд Toyota. Автомобили Hyundai были реализованы в количестве 193 штук, а еще два представителя рейтинга продемонстрировали объем в более чем 140 проданных единицах, с незначительным отрывом друг от друга. Из премиального сегмента лидерство сохраняет немецкий производитель Mercedes-Benz.

В топ-3 по итогам 2017 года в аналогичном рейтинге по СКФО вошли LADA (368 штук, +404% по сравнению с продажами в 2016 году), Hyundai (316 штук, +163%) и Toyota (271 штука, +27%).

«Свое первенство в первом полугодии сохраняет отечественная марка, опережая ближайших конкурентов — не менее популярные корейские и японские бренды. В целом в рынке СКФО наблюдается тенденция присутствия большей доли LADA, что связано с рядом факторов, среди которых ценообразование и особенности эксплуатации, плюс нельзя обойти и региональную специфику. Также, исходя из наших собственных данных и рейтингов "Автостат", на вторичном рынке свою надежность демонстрируют Hyundai, KIA, Toyota», — отметил управляющий директор направления КЛЮЧАВТО-Select Сергей Фирсов.

Он добавил, что автохолдинг продолжит развитие площадок КЛЮЧАВТО-Select как в СКФО, так и в других регионах присутствия.

«Волна смены автомобилей продолжается, мы отмечаем активное обновление автопарков как у наших корпоративных клиентов, так и у автовладельцев», — сказал Фирсов.

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», за 5 месяцев 2018 года в СКФО было реализовано 137,7 тыс. легковых автомобилей с пробегом, что на 9% больше, чем за январь–май прошлого года. Абсолютное лидерство занимают модели LADA: седан LADA (17,1 тыс. единиц, +13%), хэтчбек LADA 2114 (8 тыс. штук; +5%) и седаны LADA Granta (6,3 тыс. штук; +27%), LADA 2107 (5,6 тыс. штук; -5%) и LADA 2110 (5,1 тыс. штук; +4%). Кроме перечисленных моделей в топ-10 рынка подержанных легковых автомобилей в СКФО за январь — май 2018 года вошли: Toyota Camry (4,2 тыс. штук; +8%), Ford Focus (3,8 тыс. штук; +26%), LADA 21099 (3,5 тыс. штук; -5%), LADA 2109 (3 тыс. штук; -7%) и хэтчбек LADA Priora (3 тыс. штук; +5%).