Ученого из Ростовской области заподозрили в госизмене. Он заключен в СИЗО «Лефортово»

Жителя Новочеркасска Алексея Темирева, который руководил инновационным предприятием «Мехатроника», подозревают в государственной измене

По данным издания «Коммерсантъ-Юг», 19 июля Лефортовский суд арестовал 64-летнего Алексея Темирова. У мужчины тяжелые хронические заболевания, стент в сердце, арестованный практически не видит, у него язва желудка и грыжа, требующая операции.

Официально причины ареста Темирева не называются, на его деле стоит гриф «секретно». Как утверждают несколько источников «Ъ», проблемы у «Мехатроники» могли возникнуть после утечки закрытой информации о «весьма деликатных разработках в части создания вооружений и военной техники для ВМФ».

«Мехатроника» создала систему контроля и диагностики аккумуляторных батарей для дизель-электрических подводных лодок проекта 636 «Варшавянка», которые производятся на петербургских «Адмиралтейских верфях».

Темирев также был совладельцем конструкторского бюро «Интеллектуальные робастные интегрированные системы», которое специализируется на производстве электротехнических комплексов и систем.