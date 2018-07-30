На сотрудников студии «Чеченфильм» завели дело о мошенничестве

МВД возбудило уголовное дело в отношении сотрудников, в том числе руководства, студии «Чеченфильм»

Дело возбудили по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Его инициировала Генпрокуратура РФ.

В 2011 году Министерство культуры РФ и «Чеченфильм» заключили госконтракт на создание фильма «Тоска» по рассказу Антона Чехова. Студия получила господдержку в 21,9 млн рублей. Однако деньги в установленный срок компания не вернула. В июле 2014 года суд обязал «Чеченфильм» вернуть ведомству 21,9 млн рублей основного долга и еще 1,4 млн рублей процентов. Но компания деньги министерству не выплатила. В сентябре 2014 года киностудию «Чеченфильм» закрыли.

Уточняется, что «Чеченфильм» фильм так и не выпустил картину, сообщает РБК со ссылкой на источник в киноотрасли и собеседника в центральном аппарате МВД.