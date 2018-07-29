Во время игры ФК «Ростов» — «Ахмат» болельщик сделал своей девушке предложение

Ростовская область

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На трибуне «Ростов Арены» 28 июля во время футбольного матча местный житель Игорь Плоцких сделал своей девушке Анне Поповой предложение

Об этом сообщили в соцсетях. Болельщик вместе с друзьями во время матча развернул плакат. На нем было написано: «Аня! Выходи за меня». Затем молодой человек встал на колено перед девушкой и подарил ей коробочку с кольцом. Девушка приняла подарок и обняла парня.

Портал Юга.ру запросил комментарий у Игоря Плоцких, однако он пока не ответил.

В июне в Сочи болельщик предложил девушке выйти за него замуж после победы российской команды над Египтом.

В октябре 2017 года в Сочи парень прервал церемонию открытия Всемирного фестиваля молодежи, чтобы сделать предложение девушке.

Как сообщали Юга.ру, ФК «Ростов» в первом матче сезона обыграл «Ахмат» со счетом 1:0.

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