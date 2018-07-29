Жителей Краснодара предупредили о ливне с грозой и градом
В Краснодаре на 29 июля объявили экстренное предупреждение по непогоде
Ожидается, что 29 и 30 июля в городе будет ливень с грозой, градом, шквалистым ветром. Порывы будут достигать до 25 м/с.
При возникновении чрезвычайных ситуаций жителей просят звонить по телефонам: 8 (861) 214-33-36 или 112, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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Как сообщали Юга.ру, на Кубани с 28 по 30 июля действует экстренное предупреждение по непогоде. В этот же период высока вероятность формирования смерчей над морем.
В связи с тем, что в крае установилась аномальная жара и периодически проходят проливные дожди, жителям рекомендуют воздержаться от длительного пребывания на улице. Вредно находиться под прямым воздействием солнечных лучей, а также в транспорте из-за возможного теплового удара. Аномальная жара может вызвать обострение заболеваний.
При грозах граждан просят не находиться под деревьями и на открытых участках.
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