На Ставрополье из-за урагана и ливня без света остаются 1,2 тыс. жителей

Ставропольский край

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В Кисловодске продолжают ликвидировать последствия сильного ветра и ливня, которые прошли 27 июля

По данным Минэнерго России на 29 июля, в городе без электричества остаются 250 жилых домов. Это около 1,2 тыс. человек.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Их планируют завершить вечером 29 июля, сообщает «Интерфакс».

Как сообщали Юга.ру, в Кисловодске 27 июля из-за ливня и сильных порывов ветра подтопило несколько зданий, оказались повреждены ЛЭП и крыши. От упавшего дерева пострадал местный житель. В городе после урагана ввели режим ЧС.

Кисловодск
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На Ставрополье из-за урагана и ливня без света остаются 1,2 тыс. жителей

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