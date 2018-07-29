На Ставрополье из-за урагана и ливня без света остаются 1,2 тыс. жителей

В Кисловодске продолжают ликвидировать последствия сильного ветра и ливня, которые прошли 27 июля

По данным Минэнерго России на 29 июля, в городе без электричества остаются 250 жилых домов. Это около 1,2 тыс. человек. Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Их планируют завершить вечером 29 июля, сообщает «Интерфакс».