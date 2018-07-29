В Сочи мопедист на пешеходном переходе сбил двоих детей и одного взрослого

В Хостинском районе Сочи 28 июля водитель мопеда сбил троих пешеходов и скрылся

ДТП произошло в 15:00 на Курортном проспекте, в районе дома 92. Водитель мопеда наехал на детей пяти и десяти лет, а также на одного взрослого, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Все трое получили травмы. Мопедист скрылся с места происшествия, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, в ДТП виноват водитель мопеда. Всех очевидцев просят обратиться в дежурную часть полиции или по телефонам: 8 (8622) 268-00-03 или 02 (102 с мобильного телефона).