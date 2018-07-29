В Абинском районе парень угнал автомобиль у матери и устроил ДТП. Погибла несовершеннолетняя девушка

Краснодарский край

Распечатать

В Абинском районе 29 июля опрокинулся легковой автомобиль, за рулем которого находился 18-летний местный житель без прав

Молодой человек, управляя машиной Vortex Estina, пытался скрыться от наряда ДПС. Он превысил скорость и съехал с проезжей части. Вследствие этого автомобиль перевернулся, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате ДТП погибла 15-летняя пассажирка. Травмы получили 16-летняя девушка и 18-летний парень, находившиеся в машине. Водитель не пострадал.

В полиции сообщили, что мать виновника ДТП накануне написала заявление об угоне автомобиля. По факту проводят проверку. Устанавливают все причины и обстоятельства случившегося.

Абинский район Аварии ДТП
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В горах Кабардино-Балкарии вторые сутки ищут туриста из Санкт-Петербурга
В Абинском районе парень угнал автомобиль у матери и устроил ДТП. Погибла несовершеннолетняя девушка
В Кабардино-Балкарии грузовой поезд протаранил легковушку
В Сочи на пешеходном переходе иномарка сбила шестилетнего мальчика
ФК «Ростов» обыграл «Ахмат» в первом матче сезона
«Анжи» стартовал в новом сезоне РПЛ с победы над «Уралом»

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале