В Сочи на пешеходном переходе иномарка сбила шестилетнего мальчика

Краснодарский край

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В Лазаревском районе Сочи 28 июля в ДТП пострадал ребенок

Это произошло в 10:40 на улице Павлова в районе дома № 75. По предварительным данным, 27-летний водитель автомобиля Volkswagen наехал на шестилетнего мальчика, который шел по пешеходному переходу.

Ребенка с травмами госпитализировали, сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.

По факту проводят проверку, устанавливают обстоятельства случившегося.

Дети ДТП Сочи
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