В Сочи на пешеходном переходе иномарка сбила шестилетнего мальчика
Краснодарский край Оксана Васильченко
В Лазаревском районе Сочи 28 июля в ДТП пострадал ребенок
Это произошло в 10:40 на улице Павлова в районе дома № 75. По предварительным данным, 27-летний водитель автомобиля Volkswagen наехал на шестилетнего мальчика, который шел по пешеходному переходу.
Ребенка с травмами госпитализировали, сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.
По факту проводят проверку, устанавливают обстоятельства случившегося.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.