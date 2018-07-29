В Сочи на пешеходном переходе иномарка сбила шестилетнего мальчика

В Лазаревском районе Сочи 28 июля в ДТП пострадал ребенок

Это произошло в 10:40 на улице Павлова в районе дома № 75. По предварительным данным, 27-летний водитель автомобиля Volkswagen наехал на шестилетнего мальчика, который шел по пешеходному переходу.

Ребенка с травмами госпитализировали, сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.

По факту проводят проверку, устанавливают обстоятельства случившегося.