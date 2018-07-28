В Краснодаре отменят автобусы № 35 и 53

Краснодарский край

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В Краснодаре в августе закроют два муниципальных автобусных маршрута

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Со 2 августа перестанет ходить автобус № 53 «Аэропорт — ж/д вокзал Краснодар-1», а с 16 августа маршрут № 35 «Улица Гассия — микрорайон Губернский».

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов  объяснил закрытие маршрутов тем, что они на всем протяжении дублируются другими маршрутами общественного транспорта, передает пресс-служба администрации города. 

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Глава департамента рассказал, что с 12 по 23 мая специалисты обследовали пассажиропоток и установили, что после отмены автобусов № 35 и 53 действующие альтернативные маршруты смогут обеспечить перевозку людей.

Как сообщали Юга.ру, в 2018 году в Краснодаре изменилась схема движения автобусов № 121А и 176А. В середине июля начали ходить по новым направлениям автобусы № 7 и 163А.

Краснодар Общественный транспорт Транспорт
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