В Краснодаре отменят автобусы № 35 и 53

В Краснодаре в августе закроют два муниципальных автобусных маршрута

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов объяснил закрытие маршрутов тем, что они на всем протяжении дублируются другими маршрутами общественного транспорта, передает пресс-служба администрации города.

Со 2 августа перестанет ходить автобус № 53 «Аэропорт — ж/д вокзал Краснодар-1», а с 16 августа маршрут № 35 «Улица Гассия — микрорайон Губернский».

Глава департамента рассказал, что с 12 по 23 мая специалисты обследовали пассажиропоток и установили, что после отмены автобусов № 35 и 53 действующие альтернативные маршруты смогут обеспечить перевозку людей.

Как сообщали Юга.ру, в 2018 году в Краснодаре изменилась схема движения автобусов № 121А и 176А. В середине июля начали ходить по новым направлениям автобусы № 7 и 163А.